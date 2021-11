Deutlich mehr Erststiche im Burgenland

Das sei eine klare Steigerung gegenüber vergleichbaren Tagen in der Vergangenheit, an denen rund 300 bis 400 Erstimpfungen verabreicht wurden, teilte das Landesmedienservice auf APA-Anfrage mit. Man merke zwar einerseits den Einfluss der kommenden 2G-Regel, andererseits habe es bereits in den letzten Wochen einen Zuwachs bei den Erstimpfungen gegeben. Grund dürften die Verschärfungen am Arbeitsplatz aber vor allem auch die Impflotterie im Burgenland sein, hieß es aus dem Landesmedienservice.

Lange Schlangen vor Impfzentrum in Pinkafeld

Immer wieder ist es am Wochenende zu längeren Wartezeiten in den Impfstraßen gekommen. Die Feuerwehr Pinkafeld berichtete von „enormem Andrang“ und „langen Schlangen“ an der Impfstraße in Pinkafeld. Eine Sprecherin des Landes appellierte an die Impfwilligen, das elektronische Anmeldesystem zu benutzen um Wartezeiten zu vermeiden.