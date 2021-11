254 Neuinfektionen, fünf Todesfälle

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 22.946. Aufgrund von Nachmeldungen aus den vergangenen Tagen hat das Burgenland am Samstag fünf Todesfälle zu beklagen: Ein 91-jähriger und ein 79-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl, ein 80-jähriger und ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf sowie ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 33 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich drei Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 2.069 (+242) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 216.746 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 193.137 Personen sind bereits zweimal geimpft. 14.434 Drittstiche wurden bereits verabreicht, daher sinkt die Anzahl der Zweitstiche.