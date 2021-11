Grillenberger Präsident des Samariterbundes

So seien ausgehend vom Impf-und Testzentrum Müllendorf zwei Teststraßen und zwei Impfstraßen simultan betrieben worden. Dabei sei der Normalbetrieb ohne Einbußen aufrecht erhalten worden. Im Vorjahr konnten bei über 12.500 Einsätzen tausenden Menschen geholfen werden, im Transitquartier in Wiesen versorgten die Samariterinnen und Samariter mehr als 7.200 Flüchtlinge.

Samariterbund

Für den Arbeitersamariterbund Burgenland arbeiten derzeit 23 hauptamtliche Notfall- und Rettungssanitäterinnen, 36 Zivildienstleistende und mehr als 100 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese sind mit insgesamt elf Rettungsfahrzeugen und zwei Spezialfahrzeugen für den Katastrophenschutz unterwegs.

Der Arbeitersamariterbund betreibt im Burgenland acht Pflegekompetenzzentren, zwei sind gerade im Entstehen – in Zurndorf (Bez. Neusiedl am See) und in Schandorf (Bez. Oberwart). Insgesamt sind im Pflegebereich 133 hauptamtliche, 46 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie elf Zivildienstleistende im Burgenland tätig.