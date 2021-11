Campingplätze ziehen positive Bilanz

Camping ist für viele nach wie vor eine sehr freie und unabhängige Art, Urlaub zu machen. Österreichweit gibt es mittlerweile mehr als 70.000 Wohnwagen und Wohnmobile, Tendenz steigend. Laut einem Internetportal für Campingurlaube gab es heuer in den Ferienmonaten österreichweit mehr als 3,9 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen.

Größter Campingplatz des Landes in Podersdorf

Auf den burgenländischen Campingplätzen ging die Zahl der Übernachtungen heuer zwar leicht zurück, das Vorjahr war laut Campingexperten allerdings ein absolutes Ausnahmerekordjahr. Das bestätigt auch Rene Lentsch, er betreibt den größten Campingplatz des Landes, den Campingplatz in Podersdorf im Bezirk Neusiedl am See mit 600 Stellplätzen: „Das letzte Jahr war eine absolute Ausnahme – mit Corona und Urlaub zu Hause.“ Im Vergleich zu einem Jahr vor der Coronavirus-Pandemie konnte man die Zahlen halten bzw. in manchen Bereichen sogar verbessern, so Lentsch. Zu Spitzenzeiten waren heuer im Sommer bis zu 2.500 Menschen auf dem Campingplatz Podersdorf zu Gast. Der August war mit fast 60.000 Übernachtungen der stärkste Monat des Jahres.

In Podersdorf endet die Campingsaison Mitte November. Derzeit laufen schon die Vorbereitungen für die kommende Saison: Die Stromversorgung wird erneuert, alle Stellplätze werden mit WLAN versorgt, neue Wasseranschlüsse werden verlegt und zusätzliche Mobile Homes errichtet.