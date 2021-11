Leute

100 Jahre Burgenland: Empfang in Brüssel

Das Burgenland hat seinen 100. Geburtstag auch in Brüssel gefeiert – als Dankeschön an die Menschen, die dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit mit der EU reibungslos klappt. Bei einem Empfang waren vor allem jene geladen, die schon lange in Brüssel leben und arbeiten. Als Überraschung gab es ein Gansl-Menü.