Burgenlands führende Unternehmen ausgezeichnet

In den drei Hauptkategorien gewannen heuer Med Trust, Felix Austria und rmDATA. Die Firma Med Trust in Marz (Bezirk Mattersburg) erzeugt Messgeräte für Diabetiker und verkauft diese weltweit. Begonnen hat das Familienunternehmen vor 25 Jahren ganz klein im Keller des Elternhauses von Firmengründer Werner Trenker. Med Trust kommt gut durch die Coronavirus-Pandemie.

Ein ganzer Jahresbedarf an Elektronikteilen wurde rechtzeitig auf Vorrat angekauft, um Lieferengpässe zu vermeiden. „Wir müssen viel, viel mehr vorausplanen. Wir haben früher neun bis zwölf Monate geplant, jetzt planen wir 24 Monate voraus“, sagt Werner Trenker. Med Trust wurde mit dem Wirtschaftspreis in der Kategorie international tätige Unternehmen ausgezeichnet.

Auszeichnung sowohl für Große als auch für Kleine

Der Gewinner in der Gruppe nationale Großunternehmen ist Felix Austria in Mattersburg. Die traditionsreiche Lebensmittelfirma hat derzeit mit enormen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie zu kämpfen. „Die Preiserhöhungen sind immens und das wird sich auch künftig im Regalpreis auswirken“, sagt Geschäftsführer Peter Buchauer. Allerdings, wenn Produkte, die zwei Euro kosten, würden bei einer Teuerung von zehn Prozent um 20 Cent mehr kosten und das sei immer noch leistbar, meint Buchauer.

In der Kategorie Kleinunternehmen ging der Sieg heuer an die Firma rmData in Pinkafeld (Bezirk Oberwart). Sie entwickelt Software für Vermessung und Informationssysteme. Es geht letztlich um Digitalisierung und die sei gefragt, so Geschäftsführer Jürgen Beiglböck. Viele Kunden hätten den Bedarf an der zunehmenden Digitalisierung erkannt.

Sonderpreis für Gesundheitsresort

Einen Sonderpreis bekam das Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf. Das Unternehmen beschäftigt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung und übererfüllt damit die gesetzlich vorgeschriebene Quote. „Von diesen Mitarbeitern haben doch einige ihre Beeinträchtigung im Laufe ihres Berufslebens bei uns bekommen und da glaube ich, ist es nur gut und recht, dass ein Unternehmen dieser Größe, wie wir es sind, auch darauf schaut, dass diese Mitarbeiter weiter bei eine wertvolle Verwendung bei uns im Unternehmen haben“, sagt Reduce-Geschäftsführer Andreas Leitner. Im Februar werden unter den Landessiegern dann die österreichweiten Preisträger ermittelt.