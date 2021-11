Coronavirus

172 Neuinfektionen, 32 im Krankenhaus

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit Mittwoch 172 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 1.120. In den Krankenhäusern werden derzeit 32 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich drei Personen in intensivmedizinischer Behandlung.