Chronik

Evakuiert: Balkonbrand in Bruckneudorf

In Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) hat es in der Nacht auf Donnerstag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Auf einem Balkon einer Wohnhausanlage löste eine Kerze einen Brand aus. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz.