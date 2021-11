Chronik

Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Eine Burgenländerin ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) schwer verletzt worden. Die Frau wurde auf einer Baustelle von einer Platte getroffen, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage.