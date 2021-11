Genuss- und Feuerwehrmesse in Oberwart

Die Messe für Genießer und Feinschmecker in Oberwart hat mittlerweile internationale Bekanntheit erlangt. So werden heuer Aussteller aus sieben Nationen bei der „Genuss Burgenland“ vertreten sein. „Mit ein bisschen Stolz dürfen wir berichten, dass die Genussmesse heuer die zweitgrößte seit ihrem Bestehen wird“, so Messeveranstalter Markus Tuider. 160 Aussteller machen laut Tuider mit – vor allem Klein-, Mittel- und Familienbetriebe, Bio-Betriebe werden speziell gekennzeichnet sein.

Alles für die Feuerwehren

Zur Feuerwehrmesse, die zeitgleich abgehalten wird, sind 100 Aussteller angemeldet. Sie ist die erste Fachmesse in diesem Bereich seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Österreich. Die Feuerwehren finden dort alles an neuen Technologien, die in den vergangen zwei Jahre entwickelt wurden, so Tuider. Im Rahmen der Messe wird auch der Burgenländische Landesfeuerwehrtag abgehalten.

Sowohl die Feuerwehr- als auch die Genussmesse dauern vom 5. bis 7. November. Die Genussmesse zählte in der Vergangenheit etwa 8.000 Besucherinnen und Besucher, bei der letzten Feuerwehrmesse in Oberwart waren es 4.000.