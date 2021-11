Steinbrunn: Auto in Flammen

Der Kleintransporter war in der wenig befahrenen Gasse abgestellt. Die Feuerwehr Steinbrunn wurde gegen 8.15 Uhr alarmiert, rückte mit zehn Mitgliedern aus und traf wenige Minuten später am Einsatzort ein. Um sofort schnelle Löschmaßnahmen setzen zu können, begannen die Florianis die Flammen mit Wasser zu löschen, wenige Minuten später gingen die Einsatzkräfte zum Löschen mit Schaum über. So war der Brand nach einer knappen halben Stunde gelöscht.

Fotostrecke mit 4 Bildern Feuerwehr Steinbrunn Feuerwehr Steinbrunn Feuerwehr Steinbrunn Feuerwehr Steinbrunn

Durch das rasche Eingreifen konnte die Ausbreitung auf die angrenzende Gebäudefassade verhindert werden. Das völlig ausgebrannte Fahrzeug wurde durch die nachalarmierte FF Wulkaprodersdorf abtransportiert und gesichert abgestellt.