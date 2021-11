180 CoV-Neuinfektionen

Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg im Burgenland auf 1.034. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 30 an Covid-19 Patientinnen und Patienten behandelt – um sechs mehr als am Dienstag. Davon befinden sich vier Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Das Burgenland hat die höchste Durchimpfungsrate (vollständig geimpft) aller Bundesländer. Am heutigen Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass die Impflotterie ausgespielt wird. Das Ziel waren dabei 10.000 zusätzliche Erststiche bis zum Landesfeiertag am 11. November – mehr dazu in Ziel erreicht: Impflotterie ausgespielt.

Seniorengesundheitstage abgesagt

Angesichts der steigenden Zahl an CoV-Neuinfektionen hat sich der Landesseniorenbeirat am Mittwoch – gemeinsam mit dem Land Burgenland – entschlossen, die alljährlich im November geplanten Seniorengesundheitstage abzusagen.