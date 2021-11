100 Jahre Burgenland: Jubiläumsfeier in Brüssel

Seit dem EU-Beitritt sind Milliarden aus Brüssel in das Burgenland geflossen und haben zahlreiche Projekte – von Thermen über Industriebetrieben bis zu tausenden Bildungs- und Beschäftigungsinitiativen – erst möglich gemacht. Bei dem Abendempfang werden von EU-Kommissar Johannes Hahn bis zum Präsidenten der flämischen Haydn-Genossenschaft Yves Kreins zahlreiche Gäste erwartet.

Für gute Stimmung sollen unter anderem die Neckenmarkter Hopfenswinger, Alfons Haider und Christian Kolonovits sorgen. Die pannonische Kulinarik liefert Österreichs „Wirt des Jahres“ Max Stiegl. Das Burgenland wolle sich zu seinem 100. Geburtstag in der EU-Hauptstadt von seiner besten Seite zeigen, und einmal mehr darauf hinweisen, dass aus dem Bundesland am Eisernen Vorhang eine Vorzeigeregion Europas geworden ist, so die Organisatoren.

Kontakte pflegen und Gespräche führen

Die Delegation aus dem Burgenland – mit Landeshauptmann Doskozil an der Spitze – wird den Tag aber auch für zahlreiche politische Kontakte und Gespräche nutzen. So ist ein Treffen mit Oliver Röpke, dem Arbeitnehmerpräidenten im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, ebenso geplant wie ein persönlicher Termin des Landeshauptmannes mit dem Mann, der in der EU für die Finanzen verantwortlich ist: Budgetkommissar Johannes Gio Hahn.