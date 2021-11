„Gurgeln daheim“ bei Apotheken und Spitälern

Dort können die Tests nun auch abgegeben werden, bevor sie zweimal täglich zur Auswertung im Labor abgeholt werden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. In den Spitälern werden im Eingangsbereich Abgabeboxen aufgestellt, die Tests können somit rund um die Uhr abgegeben werden. Die Abholung erfolgt Montag bis Samstag. In den burgenländischen Apotheken besteht auch weiterhin die Möglichkeit, kostenlose Antigen- und PCR-Tests durchführen zu lassen.

Stufe zwei ab 8. November

Die Zahl der Intensivpatienten mit einer Covid-19-Erkrankung hat in den letzten 24 Stunden österreichweit deutlich die 300er-Schwelle überschritten. Damit tritt wie im Stufenplan der Regierung vorgesehen mit 8. November die zweite Stufe in Kraft – mehr dazu in Stufe zwei tritt am 8. November in Kraft.