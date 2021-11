Pilger-Hospiz froh über Öffnung

In den vergangen 20 Monaten hatte das Hospiz kaum einen Übernachtungsgast, so Bungayr. „Das war für uns eine ganz, ganz starke große Herausforderung, die wir nur mit Hilfe der Spenden unserer Freunde im wahrsten Sinne des Wortes überleben konnten“, so Bugnyar. Der Burgenländer leitet das Hopsiz in Jerusalem seit 2004 – mehr dazu in Schwere Zeiten für Pilger-Hospiz