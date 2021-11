Kultur

Musikalischer Jubiläumsgruß nach Mechelen

Das Joseph Haydn Konservatorium hat das Jubiläum „100 Jahre Burgenland“ auch ins Ausland getragen: Auf Einladung des Kulturvereins Haydngenossenschaft Flandern konzertierte das Symphonieorchester in der Beginenkirche in Mechelen in Belgien.