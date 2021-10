Ein Todesfall und 107 Neuinfektionen

In den Krankenhäusern werden derzeit 24 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich drei Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 811. In behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne befinden sich 1.227 (-2) Personen. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenland 234,80.

215.359 haben mindestens eine Teilimpfung

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 215.359 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 196.050 Personen sind zweimal geimpft. 11.087 Drittstiche wurden bereits verabreicht.

Stufenplan: „2,5-G“ kommt schneller

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) geht davon aus, dass schon sehr bald die Stufe von 400 mit CoV-Patienten und -Patientinnen belegten Intensivbetten erreicht wird. Dann könnten zeitgleich Stufe zwei und drei des Stufenplans in Kraft treten, so Mückstein. Antigen-Tests gelten dann etwa nicht mehr für Restaurants und Fitnesscenter – mehr dazu in news.ORF.at.