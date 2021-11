Diözese schult Nikolaus

Die Schulung spannt einen breiten Bogen von historischen Hintergründen über die Ausstattung bis hin zu Praxiserfahrungsberichten: „Oft vermischen die Kinder Nikolaus und Weihnachtsmann. Es ist wichtig, ihnen zu erklären, wer der Nikolaus überhaupt ist“, so Philipp Jurenich, Mitarbeiter der Kinder- und Jugendpastoral.

Die Infoveranstaltungen finden am 9. November in Stegersbach, am 17. November in Oberpullendorf und am 23. November in Frauenkirchen von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr statt. Anmeldungen sind ab sofort über die Homepage der Katholischen Jugend und Jungschar möglich.