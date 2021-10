Kränze und Buketts: Allerheiligen als Wirtschaftsfaktor

Für viele burgenländische Angehörige ist es eine Selbstverständlichkeit, die Grabstätten zu pflegen, vor allem zu Allerheiligen. Im Burgenland wurden in den vergangenen Tagen die Friedhöfe mit rund 65.000 Gestecken, Kränzen, Buketts und Grabsträußen geschmückt. Für die Gärtner und Blumenhändler bedeutet Allerheiligen dementsprechend Hochsaison. " Der Oktober ist unser umsatzstärkte Monat gemeinsam mit dem Mai", so Blumenhändler Christian Molnar.

Der Grabschmuck ist den Burgenländern durchschnittlich 40 bis 60 Euro wert

Im Gegensatz zum Muttertag beschränkt sich das Allerheiligengeschäft allerdings nicht nur auf ein Wochenende. „Das dauert wochenlang, wobei vor allem die letzten Tage am intensivsten sind. Die ersten Bestellungen nehmen wir bereits Anfang Oktober auf“, so Molnar.

ORF

In Eisenstadt wird nach der Einschätzung von Gärtner und Blumenhändler Molnar besonders viel Geld für Blumenschmuck ausgegeben. „Da geben die Leute noch mehr Geld aus. Wenn man sich am 1.November Zeit nimmt und auf den Friedhof schaut: Da sind die Gräber wirklich sehr schön geschmückt. Das ist wie ein Wettbewerb zwischen den Leuten“, so Molnar.