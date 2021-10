Landhaus wird zur Impfstraße

Mit dieser Aktion soll die Impfquote im Land erhöht werden. Nach der Impfung laden Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Mitglieder der Landesregierung sowie Landtagspräsidentin Verena Dunst zu einem kleinen Empfang in den jeweiligen Regierungsbüros. Im Wandelgang des Landhauses gibt es einen Imbiss für die Geimpften.

Doskozil: Jede Impfung wichtiger Beitrag

Man habe sich das im September das Ziel gesetzt bis Mitternacht am 10. November 10.000 zusätzliche Burgenländerinnen und Burgenländer gegen das Coronavirus zu impfen, so Doskozil. Derzeit würden nur noch 1010 Stiche fehlen, um dieses Ziel zu erreichen – das ist auch die Voraussetzung für das Stattfinden der Impflotterie. Jetzt gelte es, auf den letzten Metern nochmals zu beweisen, dass man das gemeinsam schaffen, appellierte der Landeshauptmann. Jede einzelne Impfung bedeute einen wichtigen Beitrag. Dunst erklärte, man wolle so viele Burgenländerinnen und Burgenländer wie möglich durch eine Impfung gegen diese Erkrankung schützen und so möglichst rasch zur Normalität im Burgenland zurückkehren.

Ab 13.00 Uhr im Landtagssitzungssaal

Impfwillige können am 4. November ab 13.00 Uhr in den Landtagssitzungssaal kommen. Sie müssen nur eine österreichische eCard mitbringen, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Im gesamten Landhaus gilt FFP2-Maskenpflicht. Am 30. und 31. Oktober finden von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr wieder offene Impftage ohne Anmeldung in allen Bezirkshauptmannschaften statt. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer, weswegen auch Jugendliche ab 12 Jahren teilnehmen können.