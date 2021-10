Gesundheit

Kammer alarmiert: Zu wenige Hausärzte

Die Ärztekammer schlägt Alarm: Immer mehr Hausarzt-Stellen im Burgenland können nicht besetzt werden. Zu den bisher schon unbesetzten Gemeinden Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) mit 16 erfolglosen Ausschreibungen und Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) dürften in Kürze weitere Ortschaften ohne Hausarzt kommen.