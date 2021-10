Doskozil wünscht sich Landesorchester

Ihn würde es besonders freuen, wenn man noch in dieser Legislaturperiode – die bis 2025 läuft – ein etabliertes Landesorchester habe", so Doskozil in seiner Festrede, in der er auch die Bedeutung des Haydn Konservatoriums würdigte.

Konservatorium präsentierte sich in all seinen Facetten

Das Haus präsentierte sich zu seinem Jubiläum in all seinen musikalischen Facetten – von Klassik, über zeitgenössische Musik bis hin zu Pop, Jazz und Bigband. „Als zukünftige Haydn Privathochschule habe wir gezeigt, was alles in uns steckt“, so Direktor Tibor Nemeth. Ab Herbst 2022 soll das Konservatorium als Privathochschule geführt werden – mehr dazu in Haydn Konservatorium auf Weg zur Privatuni. Der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) bezeichnete das Haydn Konservatorium als lebendiges Denkmal für die Musik von Joseph Haydn. Haydn gehöre einfach zu Eisenstadt und daher sei das Konservatorium ein ganz wichtiges Haus für die Stadt.

Erster „Joseph Haydn Preis“ an Adam Fischer

Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten war die Verleihung des ersten „Joseph Haydn Preises“ an den Dirigenten und Gründer der Österreichisch-Ungarischen Haydnphilharmonie, Adam Fischer: „Für mich ist es etwas Wunderbares und ich hätte nicht geglaubt, dass meine Art Musik zu machen, so viele Menschen erreicht und so viele Menschen berührt.“

Die Bronzestatue für den „Joseph Haydn Preis“ wurde von der Künstlerin Heidi Tschank gestaltet. Er wird ab heuer alle zwei Jahre an eine Persönlichkeit des kulturellen Lebens vergeben.