Nach Streit: Auch FPÖ Bezirk Güssing stellt sich neu auf

Er folgt auf Josef Graf, der Ende Jänner die Führungsqualitäten von Landesparteiobmann Alexander Petschnig angezweifelt hatte und in weiterer Folge zurückgetreten war. Gmeindl ist der zweite neue Bezirksparteiobmann der FPÖ Burgenland binnen einer Woche.

Wechsel auch im Bezirk Mattersburg

Erst am vergangenen Donnerstag wurde Andreas Binder zum neuen Parteichef im Bezirk Mattersburg gewählt, nachdem sein Vorgänger Christian Spuller Ende Jänner im Zuge der internen Turbulenzen aus der FPÖ ausgeschlossen worden war – mehr dazu in Nach Streit: Neuer FPÖ-Obmann Bezirk Mattersburg. Graf hatte dessen Ausschluss damals heftig kritisiert. Gmeindl soll die Bezirkspartei nun neu ausrichten. Er sitzt in Güssing für die FPÖ im Gemeinderat. Zu seinen Stellvertretern wurden Thomas Grandits und Manuel Hackl gewählt.