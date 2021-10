S+B Gruppe: Widok Towers in Warschau

Die Widok Towers haben 27 Geschoße und stehen sehr prominent in der Nähe des Hauptbahnhofs, an einer der wichtigsten Durchzugsstraßen, neben dem Warschauer Kulturpalast. Obwohl die Gebäude erst seit geraumer Zeit fertig sind, würden sie schon jetzt von vielen Warschauern als architektonische Bereicherung des Stadtzentrums gesehen, sagte Bauer: „Natürlich sind wir stolz darauf, als Burgenländer hier einiges bewegt zu haben in Warschau.“ Es sei nicht das erste Projekt von S+B in der Stadt gewesen, auch die anderen Gebäude – Hotels, Büros – seien sehr erfolgreich gewesen.

Prominente Mieter

Nicht nur der Standort der Widok Towers ist prominent, sondern auch die Mieter. Ein Teil der Stadtverwaltung von Warschau wird in das Gebäude einziehen, die österreichische Außenwirtschaftsvertretung und die Österreichwerbung haben Mietoptionen. Dazu kommen noch Versicherungen, Anwaltskanzleien oder Arztpraxen. Laut Bauer beziffern Immoblienspezialisten den Verkehrswert der Widok Towers mit rund 220 Millionen Euro.