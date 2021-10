48 Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 22 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befinden sich zwei Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 954 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 214.544 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 197.099 Personen wurden bereits zweimal geimpft. 9.112 Drittstiche wurden bereits verabreicht, daher sinkt in der Statistik die Anzahl der Zweitstiche. Mit Stand Mittwochfrüh fehlen noch 1.314 Erstimpfungen, damit die Impflotterie am 11. November stattfindet.