Chronik

Auto kollidierte mit Zug

In Bad Sauerbrunn ist am Nationalfeiertag ein Pkw mit einem Zug kollidiert. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Wien dürfte an einem unbeschrankten Bahnübergang den Zug übersehen haben. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin überstanden den Zusammenstoß mit leichten Verletzungen.