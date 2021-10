Zurndorf: Erneut Brand einer Trocknungsanlage

Da die FF Zurndorf gemeinsam mit der FF Gattendorf Montagabend die technische Leistungsprüfung absolviert hatte, befanden sich zum Alarmierungszeitpunkt noch mehrere Mitglieder beider Wehren im Feuerwehrhaus Zurndorf und konnten extrem schnell zum Einsatzort ausrücken. Um die Flammen zu bekämpfen, rüstete sich auch ein Atemschutztrupp aus.

Anschließend wurde die Trocknungsanlage mittels Förderschnecke sowie per Hand entladen. Insgesamt standen die Feuerwehren Zurndorf und Gattendorf mit 65 Mitgliedern im Einsatz. Bereits am Sonntag war die Feuerwehr Zurndorf zu einem Brand einer Trocknungsanlage gerufen worden – mehr dazu in Glutnester in Mais-Trocknungsanlage.