Stimmgewaltig: Festival der Landesjugendchöre

400 jungen Sängerinnen und Sänger, die gemeinsam sangen, aber auch getrennt voneinander zeigten die einzelnen Chöre ihr Können. Präsentiert wurde ausgewählte Chormusik aus verschiedenen Gattungen, Stilrichtungen und Epochen. „Es ist einfach eine wunderbare Geschichte, wenn so viele junge Leute beieinander sind und mit so einer Freude singen“, sagte Ferdinand Holzinger aus Inzersdorf im Kremstal. „Es ist großartig, ein sehr vielfältiges Programm. Die Rhythmischen Stücke gefallen mit überhaupt sehr gut“, so Christine Reinprecht aus Apetlon.

Vernetzen und Freundschaften schließen

Normalerweise findet das Festival der Landesjugendchöre alle drei Jahre statt. Aufgrund der Pandemie waren seit dem letzten Festival bereits fünf Jahren vergangen. „Die Jugendlichen brauchen das, dass sie sich vernetzen, zusammenkommen und zusammen singen, dass sie miteinander singen und etwas erleben, dass sie Freundschaften schließen und nach dieser langen Zeit der Stille und der Isolation ist das genau das richtige, was wir tun konnten“, erklärte Ingrid Puschautz-Meidl, Präsidentin vom Chorverband Burgenland.

Richard Filz, Jonny Pinter und Eduard Kutrowatz

Um den Austausch zwischen den Chören zu fördern und die Möglichkeit zur musikalischen Fortbildung zu bieten, fanden im Rahmen des Festivals auch Workshops statt. „Es waren Workshops gemeinsam mit Richard Filz, Jonny Pinter und Eduard Kutrowatz, wo wir die Jungen nochmal durchmischt haben, wo sie neue Leute kennenlernen konnten und wo neues Programm erarbeitet wurde“, so Gerhard Bauer, Vizepräsident des Chorverbands Burgenland. „Vom Inhalt her war das schon sehr spannen, sowas macht man ja normaler weise nicht und das war eine super Gelegenheit“, so Marie-Theres Zingerle vom Landesjugendchor Südtirol. „Es ist einfach toll, ein Teil von dem großen Ganzen zu sein, und es macht Spaß, sich mit den anderen Chören auszutauschen“, so Lorenz Hible vom Landesjugendchor Vorarlberg.

Kostprobe: Jugendchor Österreich

Eine Kostprobe seines Könnens gab auch der Jugendchor Österreich. „Jeder kommt von allen Ecken und Ende, und dann stellen sich alle zusammen und versuchen gemeinsam einen tollen, bestmöglichen Klang zu erzeugen. Wenn das dann funktioniert, dann ist das einerseits ein riesiges Erfolgserlebnis und auch etwas beeindruckendes“, so Oliver Stech, Chorleiter des Jugendchors Österreich.

Gänsehaut bei mehr als 600 Stimmen

Als krönender Abschluss des Chorfestivals sangen die rund 400 jungen Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit dem Publikum die burgenländische Landeshymne. „Wenn man da oben steht und singt und sich umhört, muss man sich schon zusammenreißen, dass einem nicht die Tränen kommen, weil es einfach so schön und unglaublich ist. Es sind ganz viele neue Leute dabei, junge Leute. Und es ist so schön zu singen, mit so vielen zusammen – das ist einfach toll“, freute sich Anita Silbernagel vom Landesjugendchor Südtirol. Ein Wiedersehen gibt es spätestens in drei Jahren beim nächsten Festival der Landesjugendchöre.