Vorbereitungen für Martini und Adventmärkte

In Rust etwa haben die Organisatoren der Adventmeile mit einem privaten Unternehmen ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Kommt kein allgemeiner Lockdown, wird die Ruster Adventmeile am 19. November eröffnet. Wie immer ist die gesamte Altstadt mit den Bürgerhäusern und dem Rathausplatz einbezogen. Neben dem Adventmarkt sind auch diverse kulturelle Veranstaltungen geplant.

ORF

Einlasskontrollen und 3G-Nachweis

Von Besucherinnen und Besuchern werde ein 3-G-Nachweis und zum Teil auch eine Registrierung verlangt, sagte der Ruster Magistratsdirektor Mathias Szöke. Nach derzeitigem Stand müssten sich die Besucherinnen und Besucher auf eine Einlasskontrolle einstellen, bei der sie den 3-G-Nachweis vorlegen müssen. Das Marktareal werde entsprechend abgesperrt und im Veranstaltungsbereich werde auch noch eine Registrierung vorgenommen. Sollten die Zutrittsregeln geändert werden, sei man flexibel, wird betont.

ORF

Zahlreiche Gemeinden planen Adventmärkte

Das gilt auch für die anderen Advent- und Martiniveranstaltungen. Der traditionsreiche Christkindlmarkt in Stadtschlaining ist für den ersten Sonntag im Dezember geplant. Die Bad Tatzmannsdorfer Weihnacht bietet zwischen dem 9. und 19. Dezember ein stimmungsvolles Programm mit Konzerten und Lesungen. Schon am 26. November wird der Christkindlmarkt in Eisenstadt eröffnet.

ORF

Außerdem gebe es schon einige Zusagen für Adventmärkte aus Gemeinden in den Bezirken Mattersburg und Oberpullendorf, sagte die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Mittelburgenland-Rosalia, Brigitta Pelzer, im „Burgenland heute“-Interview. Adventmärkte sind etwa auf Burg Forchtenstein, im Schloss Lackenbach, im Christbaumdorf Bad Sauerbrunn, in Oberpullendorf und in Neckenmarkt geplant.

Brigitta Pelzer im „Burgenland heute“-Interview ORF-Burgenland-Moderatorin Raphaela Pint sprach mit der Geschäftsführerein des Tourismusverbandes Mittelburgenland-Rosalia über die geplanten Veranstaltungen.

Traditioneller Martinikirtag in Markt St. Martin

Auch die Martinifeiern am 11. November will man heuer nicht ausfallen lassen. So könne der traditionelle Martinikirtage in Markt St. Martin (Bezirk Oberpullendorf) dieses Jahr unter Einhaltung der 3G-Regel stattfinden, sagte Pelzer. Start sei schon am 1. November mit Ganslessen, am 6. November folge dann der Burschenkirtag und am 11. November finde der eigentliche Martinikirtag mit vielen Ausstellern und unter dem Motto „100 Jahre Burgenland“ statt. Der Landesfeiertag soll heuer auch in Eisenstadt wieder mit einem Kirtag gefeiert werden. Derzeit gehen die Organisatoren davon aus, dass ein 3-G-Nachweis genügen wird.