Neutal: Ortschronik zum 750. Geburtstag

Anlässlich des Jubiläums wurde auch eine Gedenkmünze herausgegeben. Die ersten menschlichen Spuren in der Gemeinde reichen in die Ur- und Frühgeschichte zurück, heute hat Neutal knapp über 1.000 Einwohner.

Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) betonte bei der Feier am Sonntag die Bedeutung Neutals als Wirtschaftsstandort: 1.100 Einwohnern stehen noch mehr Arbeitsplätze gegenüber. Neutal habe die zweithöchsten Pro-Kopf-Steuerkraftquote im Burgenland. Laut Schneemann werden noch heuer drei weitere Betriebe in der Gemeinde Fuß fassen. Am Nationalfeiertag gehen die Festlichkeiten unter anderem mit einem Festgottesdienst und einem offiziellen Festakt weiter.