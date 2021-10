Bullinarium: Brandursache Selbstentzündung

Die ausgebrannte Lagerhalle ist Teil eines landwirtschaftlichen Großbetriebes. Das Bullinarium ist eine Erlebniswelt rund ums Thema Rind. 1.500 Stiere werden am Ortsrand von Markt Allhau gehalten. Menschen und Tiere kamen bei dem Großbrand nicht zu Schaden.

Haller: Arbeitsabläufe funktionieren wieder

Die Arbeitsabläufe funktionierten wieder, sagte Firmenchef Christoph Haller. Man habe in den vergangenen Jahren Gott sei Dank doch Reserven anhäufen können, damit der Betrieb nicht gefährdet sei. Was an Heu und Stroh verbrannt ist, soll durch Zukäufe von regionalen Anbietern ersetzt werden. Als Brandursache wird Selbstentzündung vermutet. Dringt von außen Feuchtigkeit in Heu und Stroh ein, steigt die Temperatur stetig und das Material beginnt zu glosen. Kommt Sauerstoff dazu, beginnt es zu brennen.

Man werde jetzt mit Sicherheit noch mehr darauf schauen, dass diese Feuchtigkeitseinträge von außen, ausgeschlossen werden könnten, so Haller. Der Sachschaden nach dem Brand gehe in die Millionen, so Haller, genauer könne er ihn noch nicht beziffern.