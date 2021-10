Weinakademie feiert Jubiläum

Es ist ein Rekordjahrgang mit 75 neuen Weinakademikerinnen und -akademikern. Ein Drittel von ihnen kommt aus Österreich, zwei Drittel stammen aus weiteren 15 verschiedenen Ländern. Die Coronavirus-Krise habe die seit Jahren global ausgerichtete Ausbildung nicht bremsen können, sagte Weinakademie-Geschäftsführer Josef Schuller. Man habe mit einem stringenten Sicherheitskonzept die internationalen Seminare durchführen können. Man habe, was als Berufsausbildung qualifiziert wurde, die Diplomseminare, veranstalten können. Viele kleine Seminare mussten aber ausfallen.

ORF

Zentrum der Weinwelt mit internationalem Renommee

Rust gilt mit dem Stammsitz der Weinakademie Österreich als eines der Zentren der Weinwelt. Die Anfänge der Institution gehen auf das Jahr 1989 zurück. Damals wurde die Weinakademie Burgenland gegründet und aus ihr ging 1991 dann die Weinakademie Österreich hervor. Die Qualität und das Ansehen der Weinakademie sei auch international sehr hoch, sagte Österreich-Weinmarketingchef Chris Yorke: "Die Weinakademie ist wirklich unsere Geheimwaffe für die Österreich-Weinmarketing GmbH. Es gebe mehr als 1.000 Weinakademiker in 40 Ländern und man wolle sie stärker in die Aktivitäten der Weinmarketing GmbH einbinden, „weil ein Stück ihres Herzens ist hier in Österreich und hier in Rust“, so Yorke.

Über die Weinakademie läuft auch die Königsklasse der Weinexpertise, die „Master of Wine“-Ausbildung. Eine der Topstudentinnen der vergangenen Jahre ist die erste chinesische "Master of Wine Weinfachfrau Lin Liu. Und sie wird nicht die letzte sein, denn die Zusammenarbeit mit dem Londoner Institute of Masters of Wine wurde zum Jubiläum vertraglich verlängert.