Impfen ohne Anmeldung in allen BHs

In der BH Oberwart war der Andrang am frühen Samstagvormittag recht groß, ließ später aber dann doch nach. Es kamen aber überwiegend Menschen, die für eine Auffrischungsimpfung angemeldet waren. Etwa 20 Prozent holten sich am Samstag den Erststich, wofür keine Voranmeldung nötig war. Unter ihnen war auch Karin Haider aus Kohfidisch. In der Firma sei ihr mitgeteilt worden, dass sie sonst immer testen müsse und das sei sehr mühsam. Sich impfen zu lassen sei doch die bessere Variante, weil man es früher oder später ja doch machen müsse.

Ungeimpfte fühlen steigenden Druck

Die meisten, die sich am Samstag in Oberwart den Erststich holten, wollten das nicht kommentieren. Doch man habe gemerkt, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlten – vom Arbeitgeber oder von den Maßnahmen, die am Freitagabend von der Bundesregierung angekündigt wurden, meinte ORF-Burgenland-Redakteur Norbert Lehner – mehr dazu auch in Lockdown für Ungeimpfte als letzte Stufe.

Geteilte Meinungen zu Verschärfungen

Dass der Druck auf die Ungeimpften steigt, löst höchst unterschiedliche Reaktionen aus. Sie sei für die Verschärfung, sagte etwa Eva Simon. Die Impfung sei von den Leuten ja schon sehr gut angenommen und sie würden sie auch gut vertragen. Wenn man ins Ausland fliege, lasse man sich ja auch gegen alle möglichen Krankheiten impfen und denke darüber nicht weiter nach. Er sei absolut nicht dafür, sagte dagegen Karl Fechter zu den Verschärfungen. Jeder, der sich impfen lassen wolle, solle sich impfen lassen und wer sich nicht impfen lassen wolle, solle sich nicht impfen lassen. Das sei doch die Sache jedes einzelnen.

Der Arzt Wilfried Horvath, der am Samstag in der BH Oberwart impfte, hält die Aktion „Impfen ohne Voranmeldung“ für sinnvoll, aber ihn störe ein wenig, dass für die Erstimpfung ohne Anmeldung zu wenig Werbung gemacht werde. Impfen ohne Voranmeldung wird auch am Sonntag und am kommenden Wochenende in den Bezirkshauptmannschaften angeboten.