Neues Verlagszentrum in Parndorf

In das rund 1.900 Quadratmeter große Verlagszentrum wurden mehr als fünf Millionen Euro investiert. Mit dem Bau wurden bewusst regionale burgenländische Unternehmen beauftragt. 14 der 50 Beschäftigten seien direkt aus Parndorf, zehn weitere kämen aus der Region, so Gerhard Milletich. Der neue ÖFB-Präsident und Unternehmer bringt jahrelanges Know-how und die Kompetenz des Traditionsverlages „Bohmann“ mit ins Burgenland. Die internen Geschäfte leitet aber seine Tochter Bettina Milletich. Er fühle sich eher als Finanzchef, so der Unternehmer.

Print-Magazine und digitale Produkte

Das wichtigste Eigenprodukt der CRM Medientrend Gmbh ist das „schau-Magazin“. Das Arbeitsfeld des Verlages reicht von Print-Magazinen bis hin zu digitalen Produkten. Man habe auch einige Auftragsprodukte, so Bettina Milletich. Man habe ein Reisemagazin und ein Messemagazin, das es schon sehr viele Jahre gebe. Aber man habe auch im Social-Media-Bereich einige Websites, so Gerhard Milletich. Künftig soll Parndorf nicht nur als Einkaufs-Mekka, sondern auch als Medienstandort im Burgenland bekannt sein.