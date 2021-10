64 Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 13 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befinden sich zwei Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 768 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Außerdem gibt es nach einem Infektionsfall in einem Hotel im Südburgenland und nach mehreren Infektionsfällen auf dem Sportplatz in Wulkaprodersdorf Testaufrufe der Behörden – mehr dazu in Testaufruf nach Infektionsfall in Hotel und Aufruf: Infektionsfälle in Wulkaprodersdorf.

Impfen ohne Anmeldung in Bezirkshauptmannschaften

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 213.825 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 197.554 von ihnen wurden bereits zweimal geimpft. 8.381 Drittstiche wurden bereits verabreicht. An diesem Wochenende gibt es in den burgenländischen Bezirkshauptmannschaften die Gelegenheit, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen. Das gilt für Erstimpfungen. Geimpft wird von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr und nach einer Mittagspause von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.