3G: Schnellere Kontrollen mit „Gemma“

Veranstalter oder Gastronomiebetriebe ersparen sich mit der Gemma-App die Frage nach einem Personalausweis und dem 3G-Status. Ihre Kundschaft bekommt in wenigen Sekunden mit Foto – aber trotzdem anonym – Zutritt. Entwickelt wurde die Softwarelösung, die Identitätsnachweis und aktuellen Covidstatus in einer App zusammenführen, in einem Startup-Unternehmen in Bernstein (Bez. Oberwart).

Es werden ausschließlich österreichische Server verwendet. Alle Programme wurden von den Entwicklern selbst geschrieben, es gibt auch keine Verbindungen zu Google oder amerikanischen Servern.

Der Kunde, der sich eine Gemma-Lizenz kauft, gibt seine Zugangsbeschränkungen bekannt. Ist es beispielsweise ein Wintersportort, müssen sich die Gäste im Vorfeld bei Gemma registrieren und können so ihren Liftpass mit dem 3- oder 2G-Nachweis koppeln.

Datenschutz oberste Priorität

Das Publikum – die Nutzer – müssen sich im Vorfeld im Internet registrieren, bleiben dabei aber trotzdem anonym. Es scheint nur das Foto ohne Namen auf.

Der Datenschutz habe oberste Priorität, erläutert Krug. So werden keine Geburtsdaten oder Namen verwendet, sondern ausschließlich das Bild des Nutzers. „Man sieht auch nicht, ob der Nutzer getestet oder geimpft ist, sondern man sieht nur, ob er berechtigt ist. Das heißt, man sieht nur das Bild und grün“, so Krug.

Führende Experten beteiligt

Mit führenden Wissenschaftlern der TU Wien hat ein rund 40 köpfiges Team aus Informatikern die Gemma-App umgesetzt. In Bernstein wird die Angebotspalette weiterentwickelt.

Bereits verwendet wurde die Gemma-App beim Novarock Encore-Festival in Wiener Neustadt. „Die App ist unbedenklich bezüglich des Datenschutzes, was natürlich sehr wichtig ist. Und es ist ein Hilfsmittel, so schnell wie möglich auf das Veranstaltungsgelände zu kommen. Das hat man auch am Novarock Encore gesehen, dass die Wartezeiten praktisch nicht vorhanden waren“, so Veranstalter Ewald Tatar.

Auch die Oberwarter Gunners haben beim letzten Heimspiel gute Erfahrungen mit der Zutrittsapp gemacht. „Es gibt auch schon viele Fans, die die Gemma-App nutzen. Die App vereinfacht den Zutritt zu kontrollierten Einrichtungen wesentlich“, sagt Präsident Thomas Linzer.