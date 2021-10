Chronik

Tote Flüchtlinge in Klein-Lkw vermutlich erstickt

Die zwei Flüchtlinge, die am Dienstag tot in einem Schlepperfahrzeug bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gefunden wurden, dürften erstickt sein. Das habe die Obduktion ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Donnerstag gegenüber der APA. Auch die Identität der Männer ist geklärt.