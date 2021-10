Eberhardt hofft bei Bahnrad-WM auf Medaille

Nachdem Verena Eberhardt wegen einer Coronavirus-Infektion die Europameisterschaft in der Schweiz verpasste, will sie jetzt bei der WM ihr Können zeigen. Sie sei gespannt, wie es ihr dann in den Bewerben nach ihrer Erkrankung gehen werde, so Eberhardt. Am Donnerstag steht das Scratch-Rennen auf dem Programm. Dabei gilt es ähnlich wie bei Straßen-Rennen am Ende des Bewerbs als erster durchs Ziel zu gehen.

Große Hoffnung für Omnium

Wichtigste Disziplin für Eberhardt ist aber das Omnium, der aus vier Bewerben bestehende Mehrkampf, der auch bei olympischen Spielen ausgetragen wird. Sie habe sich nach ihrem Gesamt-Weltcup-Sieg erstmals dafür qualifiziert, so Eberhardt. Im Omnium gehört sie inzwischen zu den Top zehn der Weltrangliste. Als dritten Bewerb bestreitet die Südburgenländerin das Punkterennen. Die WM dauert bis Sonntag.