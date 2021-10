Markt Allhau: Großbrand in Bullinarium

Das Bullinarium hält die größte Rinderzucht Österreichs. In Flammen standen das Stroh- und Futterlager, die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Ein Übergreifen der Flammen auf die Rinderställe konnte verhindert werden. Acht Feuerwehren sind aktuell mit 17 Fahrzeugen im Einsatz. Zu Schaden gekommen ist niemand – weder Mensch noch Tier.

