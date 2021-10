Komturkreuz an drei Generäle verliehen

Das Komturkreuz des Landes Burgenland wurde an Generalleutnant i.R. Bernhard Bair, General i.R. Günter Höfler und Generalleutnant Johann Luif verliehen. Das Österreichische Bundesheer sei der stabilste Faktor im Land wenn es um Hilfe und um Unterstützung gehe, so Doskozil.

Bair: Friedenstruppe in Bosnien und Herzegowina

Von 2009 bis 2011 leitete Generalleutnant i.R. Bernhard Bair die EUFOR/Althea-Friedenstruppe in Bosnien und Herzegowina, wo ihm auch zahlreiche Burgenländer unterstellt waren. Im August 2013 wurde er – mittlerweile im Rang eines Generalleutnants – zum stellvertretenden Generalstabschef des Bundesheeres bestellt und übte diese Funktion bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im März 2018 aus. Dabei unterstützte der im Burgenland lebende Bair auch immer wieder die Anliegen des Landes Burgenland, speziell im Bereich des Assistenzeinsatzes.

Liuf: 2003 bis 2017 Militärkommandant des Burgenlandes

Generalleutnant Johann Luif war von Ende 2003 bis 2017 Militärkommandant des Burgenlandes. Er machte zahlreiche Auslandseinsätze, vor allem am Balkan. Ab 2000 war er österreichischer Kontingentskommandant im Kosovo, 2011/12 stellvertretender Kommandant der Kosovo Force( KFOR) und 2014 bis 2016 Kommandant von European Union Force (EUFOR) in Bosnien-Herzegowina. Nach seiner Rückkehr aus Bosnien-Herzegowina leitete er die Abteilung Einsatzplanung im damaligen Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport. Am 1. September 2016 wurde Luif zum Leiter der Generalstabsdirektion im Bundesministerium für Landesverteidigung bestellt und zum Generalleutnant befördert. Im August 2018 wurde er mit den Agenden des stellvertretenden Generalstabschefs betraut und im Jahr 2019 war er kurz als Minister für Landesverteidigung tätig.

Höfler: Militärausschüsse für den Frieden

General Günter Höfler i. R. war insgesamt 13 Jahre Kommandant eines Kommandos der oberen Führung und als solcher operativ verantwortlich für die Einsätze des Bundesheeres im In– und Ausland und damit auch für alle Einsätze im Burgenland. Nach sechsjähriger Tätigkeit als Kommandant der Österreichischen Streitkräfte wechselte er 2013 wieder nach Brüssel, wo er die Leitung der Österreichischen Militärvertretung übernahm. In dieser Funktion war er ständiger Vertreter Österreichs in den Militärausschüssen der EU und der NATO-Partnerschaft für den Frieden. Im Dezember 2017 kehrte er nach Österreich zurück, wurde aufgrund seiner besonderen Verdienste zum General befördert und trat Ende Jänner 2018 in den Ruhestand.