Briefmarke für „100 Jahre Burgenland“

Die Jubiläumsbriefmarke zog viele Sammler in das Eisenstädter Kulturzentrum. „Sie zeigt die Umrisse vom Burgenland, und eben die Liebelein, die das Burgenland bekannt macht: eben den Rotwein, den Leuchtturm in Podersdorf am Neusiedler See, oder das Storchennest – was man mit dem Burgenland eben in Verbindung bringt“, so Yvonne Schneider, von der Österreichischen Post.

Anziehungspunkt für Sammler

Neben der Briefmarke zu „100 Jahre Burgenland“, gab es auch andere Anziehungspunkte für die Sammler. Auch die Briefmarkensammlervereine aus Eisenstadt und aus Wiener Neustadt waren beim Sonderpostamt dabei. Briefmarken zu sammeln hat auch viel mit dem Interesse an Geschichte zu tun. „Es gibt eben heute in Eisenstadt den Sonderstempel für die Briefmarke der Post aber ich habe auch Stempel zu Hause wo noch Kismarton draufsteht, und das war eben Westungarn – und über diese Zeit, über diese 100 Jahre kann man das eben verfolgen, wie sich das ganze Postgeschehen verändert hat“, so Gottfried Krasny vom burgenländischen Philatelisten Verein.