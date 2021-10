Sport

Turnen: Erfolgreicher Auftritt von Mörz bei WM

Bei der Turn-Weltmeisterschaft in Kitakyushu in Japan hat die Mattersburgerin Charlize Mörz eine Talentprobe abgeliefert. Die 16-Jährige trat am Montag in der Qualifikation auf drei Geräten an und belegte im Pferdsprung den sehr guten 14. Platz.