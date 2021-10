ÖVP-Rückendeckung für Sebastian Kurz

Erstmals seit den Hausdurchsuchungen am 6. Oktober und dem Auftauchen zahlreicher Chats aus dem Umfeld von Sebastian Kurz trat am Montag die burgenländische ÖVP-Spitze gemeinsam auf – und stärkte der türkis-grünen Bundesregierung den Rücken. „Es ist richtig, dass wir keine Parteiorganisation sind, die beim ersten Gegenwind die Fahnen in die andere Richtung streckt“, so Landesparteiobmann Christian Sagartz.

ORF

„Regierung an Taten messen“

Gegenwind kommt etwa aus Tirol oder der Steiermark. Aus dem Burgenland hieß es am Montag, man müsse die Bundesregierung jetzt an Taten messen. „Tatsache ist, dass es eine Situation gibt, wo viele verwirrt sind – was tut sich da, was ist aus dem was gesagt wurde und geschrieben wurde abzuleiten. Viele sind verärgert, auch über die Vorverurteilungen und es gibt natürlich auch eine Enttäuschung. Ich war die letzten Tage viel unterwegs, habe unterschiedlichste Stimmungen wahrgenommen, aber das kann ich, glaube ich, sagen, hinter dieser Neuaufstellung steht die burgenländische Volkspartei und ihre Funktionäre“, so Sagartz.

Die ÖVP sucht den Kontakt zur Basis – mit einer Informationsoffensive will man den Burgenländerinnen und Burgenländern das kürzlich präsentierte Klimaticket schmackhaft machen. Geplant sind Online-Informationsveranstaltungen und Verteilaktionen.