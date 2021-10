Nach 160 Jahren: Seltener Arktis-Vogel im Seewinkel

Gefunden wurde der Meerstrandläufer am vergangenen Freitag von einem deutschen Vogelbeobachter, der im Seewinkel zu Gast war. Am nächsten Tag wurde das Jungtier erneut aufgefunden und lockte zahlreiche Vogelbegeisterte an.

1850 erlegt: Präparat im Naturhistorischen Wien

Der letzte Meerstrandläufer im Seewinkel wurde um 1850 vermutlich bei Apetlon erlegt. Das Präparat wird im Naturhistorischen Wien aufbewahrt. Die Nachweise sehr seltener Vogelarten sammelt die Avifaunistische Kommission, eine Arbeitsgruppe aus Experten der Vogelbestimmung von BirdLife Österreich – BirdLife: Avifaunistische Kommission.

Dieser Schnepfenvogel brütet in arktischen Gebieten und überwintert eigentlich an den Küsten Nord- und Westeuropas. Ins Binnenland verschlägt es ihn nur äußerst selten. Wohin es den seltenen Gast als nächstes zieht, ist für die Ornithologen ungewiss. Vielleicht fliegt er wieder zurück nordwärts, oder er überwintert am Mittelmeer.

Tausende Vögel fehlen

Die Lacken sind einzigartige Rast- und Brutplätze zahlreicher Wasser- und Watvögel. Nahrung ist für viele von ihnen nur im Wasser zu finden. Weil es im Seewinkel an Grundwasser fehlt, trocknen aber die Lacken zu oft aus – mehr dazu in Seewinkel: Fehlendes Grundwasser gefährdet Lacken.

Birdwatching: Interesse an Vögeln erlebt Höhenflug

Immer mehr Menschen begeistern sich für Vögel und folgen dem Trend zur Vogelbeobachtung – „Birdwatching“ genannt. Nicht nur an der alljährlichen Vogelzählung von Birdlife nehmen vermehrt Interessierte teil, auch im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel trifft man immer mehr Menschen mit Fernglas und Bestimmungsbuch an – mehr dazu in Trend zur Vogelbeobachtung.