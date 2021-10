Eberhardt bei Bahnrad-WM

Der erste Höhepunkt in diesem Jahr war für Verena Eberhardt Mitte September die Einladung zur Straßen-Weltmeisterschaft in Belgien. Die 26-Jährige konnte zwar nicht vorne mitfahren, trotzdem war die Teilnahme eine ganz besondere Erfahrung. „Für mich war es eine Ehre dabei zu sein, weil ich bisher nie bei einer Straßen-WM nominiert wurde. Weil es für mich kurzfristig war – in Kombination mit der CoV-Erkrankung davor – habe ich mir nicht zu viel vorgenommen, dementsprechend bin ich mit wenig Erwartungen hineingegangen und bin auch nicht enttäuscht worden. Es war eine tolle Erfahrung“, so Eberhardt.

Eberhardt ist Bahnrad-Spezialistin, kurz vor der Straßen-WM steckte sie sich bei einem Bahnradbewerb mit dem Coronavirus an. Auch die Bahnrad-Europameisterschaft musste sie krankheitsbedingt absagen. Bis vor kurzem konnte Eberhardt auch im Training nicht ihre volle Leistung abrufen. „Ich bin sicher nicht dort, wo ich vorher war. Das spüre ich auch, wenn ich sehr tief gehe, also einen hohen Puls habe und intensive Intervalle fahre, oder Wettkampf habe, dann bin ich früher erschöpft und muss länger Luft holen. Ich glaube, die Regenrationsfähigkeit ist noch nicht dort, wo sie war“, schilderte Eberhardt.

ORF

Jagd auf Medaillen

Bei einem Großereignis wie der bevorstehenden Weltmeisterschaft macht Eberhardt Jagd auf die Medaillenplätze. „Grundsätzlich fahre ich immer zu einer WM mit dem Ziel eine Medaille zu machen, weil ich schon bewiesen habe, dass es möglich ist, im internationalen Feld eine Medaille zu machen. Aber ich bin jetzt gespannt, wie es wird, wie es mir geht, wegen der CoV-Erkrankung“, so Eberhardt.

Nach der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Frankreich blickt Verena Eberhardt bereits auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Frankreich. „Ende nächsten Jahres beginnt die Qualifikation. Die Zeit wird schnell vergehen. Man muss schon den Fokus voll drauf setzen. Es ist definitiv mein Ziel 2024 dabei zu sein“, so die Sportlerin. Bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft startet Verena Eberhardt in drei Bewerben, im olympischen Omnium-Bewerb, im Scratch und im Punkterennen. Die Bahnrad-WM ist von 20. Oktober bis 24. Oktober.