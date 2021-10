CoV: Zwei Todesfälle, 37 Neuinfektionen

In burgenländischen Spitälern werden derzeit zehn an Corona Erkrankte behandelt, es gibt keine Intensivpatienten. 213.185 Burgenländer haben zumindest ihre erste Teilimpfung erhalten. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug im Burgenland 93. Im Bezirk Jennersdorf war sie am höchsten, mit einem Wert von 253.