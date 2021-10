Bildung

20 „Schulrückkehrer“ im Burgenland

Deutlich mehr Eltern als in den vergangenen Jahren haben ihre Kinder zu Beginn dieses Schuljahres von der Schule abgemeldet, um sie zuhause zu unterrichten. Doch in den Wochen seit Unterrichtsbeginn sind auch wieder einige Kinder in die Schule zurückgekommen.