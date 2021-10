Schallenberg: Zuspruch und Kritik aus Landespolitik

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz zollt Sebastian Kurz Respekt. Sein Rücktritt wäre der richtige Schritt gewesen und würde die Regierung stabilisieren und weiterarbeiten lassen. „Jeder, der die Antrittsrede des Bundeskanzlers im Nationalrat gehört hat, der hat gemerkt, dass das der richtige Schritt ist. Auch der Koalitionspartner hat sich hier eindeutig positioniert. Ich gehe davon aus, dass jetzt Stabilität in die Regierungsarbeit hineinkommt, weil die ist extrem wichtig“, so Sagartz.

Petschnig: „Türkises System des Machtmissbrauchs“

Für FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig ist es nicht nachvollziehbar, dass Sebastian Kurz als Klubobmann der ÖVP weitermachen wird. Ein Misstrauensantrag der FPÖ gegen die gesamte Regierung, wie ihn Herbert Kickl bereits angekündigt hat, wäre auch für Alexander Petschnig der richtige Schritt.

„Das wäre eine große Chance mit diesem türkisen System des Machtmissbrauchs, des Missbrauchs von Steuergelder und was da alles vorgeworfen wird, aufzuräumen. Wenn man sich die ersten Wortmeldungen von Schallenberg anhört, da kündigt er ja praktisch an, das einfach weiterzuführen und überhaupt nichts an diesem System ändern zu wollen“, so Petschnig.

Petrik: Misstrauensantrag „nicht willkürlich einsetzen“

Anders sieht das Grünen-Landessprecherin Regina Petrik. Die Grünen würden in der Regierung eine hervorragende Arbeit leisten und hätten soeben dafür gesorgt, dass Pandemie und Klimakrise bekämpft werden können. So eine massives Instrument wie ein Misstrauensantrag dürfe nicht willkürlich eingesetzt werden.

SPÖ-Landesparteivorsitzender Hans Peter Doskozil hat bereits am Montag bekräftigt, dass seiner Meinung nach Sebastian Kurz weiterhin die Fäden in der ÖVP und der türkis-grünen Regierung ziehe. Doskozil glaubt an ein Ablaufdatum der Regierung, spätestens im nächsten Jahr.