Landtag knüpft Kontakte in Brüssel

Am Montag standen bereits ein Treffen mit dem EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit und ein Besuch des Burgenländischen Verbindungsbüros auf dem Programm. Am Dienstag sind Gespräche mit EU-Parlamentarieren, sowie Österreichs Botschafterin in Belgien – Elisabeth Kornfeind – aus Bernstein (Bezirk Oberwart) geplant, sowie ein Treffen mit Vertretern der NATO.

„Sicherheit“ am Dienstag

Der Besuch dauert von Montag bis Mittwoch. Am Montag standen Gespräche mit der österreichischer Botschafterin im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee Christina Kokkinakis, mit dem Präsidenten der Arbeitnehmergruppe im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses Oliver Röpke – und dem Sozial-Kommissar der Europäischen Kommission Nicolas Schmit, auf dem Programm.

Am Dienstag wird der Themenschwerpunkt „Sicherheit“ behandelt, bei einem Besuch der NATO wird es Diskussionen mit der österreichischen Botschafterin zur NATO – Elisabeth Kornfeind – und dem österreichischen Militärvertreter zur EU und NATO – Franz Leitgeb – geben. Danach werden die Landtagsabgeordneten noch das Europäische Parlament und die ständige Vertretung Österreichs bei der EU mit Botschafter Nikolaus Marschik besuchen.