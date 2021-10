Impflotterie: Noch 3.000 Erststiche benötigt

Genau 3.034 Burgenländerinnen und Burgenländer müssen sich nach derzeitigem Stand noch bis zu Martini gegen das Coronavirus impfen lassen, damit die Impflotterie stattfindet. Denn es geht darum, die Impfquote im Land zu erhöhen. Schon jetzt liegt das Burgenland bei den Impfungen im Bundesländervergleich an der Spitze: Knapp 72 Prozent der Gesamtbevölkerung sind mindestens teilimmunisiert.

Um das Ziel der 10.000 Erststiche bis zu Martini zu erreichen, will das Land einerseits weitere Impfmöglichkeiten ohne Voranmeldung anbieten und andererseits auf zusätzliche Aufklärung setzen, um etwaige Ängste auszuräumen. An der Impflotterie teilnehmen, können alle, die ihren Hauptwohnsitz im Burgenland haben, über 18 Jahre alt sind und die sich mit einem in Österreich anerkannten Impfstoff gegen das Coronavirus impfen haben lassen.

Geht bis 10.November um 24.00 Uhr

Für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren, die die Voraussetzungen erfüllen, kann ein Erziehungsberechtigter ein weiteres Mal am Gewinnspiel teilnehmen und erhält pro Kind eine zusätzliche Losnummer. Bis zum 10. November um 24.00 Uhr ist Zeit, sich online für die Burgenländische Impflotterie anzumelden. Sollten die 10.000 Erststiche erreicht werden, dann werden am 11. November 1.000 Preise verlost.

Drei Autos im Wert von insgesamt rund 97.000 Euro sind die Hauptpreise. Weitere Preise sind zum Beispiel Nächtigungen in burgenländischen Thermenresorts, E-Bikes und Smartphones. Die Gewinner müssen dann einen Impfnachweis mit QR-Code vorlegen.